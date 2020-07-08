Van'da koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında il genelinde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kasamında ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen koronavirüs denetimi Van'da da gerçekleştirildi.

Birçok noktada polis, jandarma, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denetimler yapıldı,. kurallara uyulmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.

Ekipler, şoförlere maskesiz yolcu alınmaması ve yolcu kapasitesinin aşılmaması uyarısında bulundu.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de İlçe Tarım, Sağlık, Milli Eğitim, Zabıta, Emniyet, Jandarma ve Müftülük personelleriyle denetim yaptı.

Denetimlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.