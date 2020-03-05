Van'da koronavirüs için tedbirler artırıldı - Son Dakika

VAN'da, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak, dezenfekte ediliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının komşu ülke İran'da da tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine kentteki tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda vatandaşların toplu kullanım alanlarında tedbir alan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesine bağlı ekipler, son olarak kent merkezindeki büyük camilerde çalışma yaptı. Camilerin lavabo ve abdest alma noktalarında özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemleri uygulayan ekipler, alınan tedbirler kapsamında vatandaşların virüslerden olabildiğince uzak tutulması için çalışıyor.