Van'da koronavirüs için tedbirler artırıldı - Son Dakika
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Van'da koronavirüs için tedbirler artırıldı

6 saat önce

VAN'da, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak, dezenfekte ediliyor.

Van'da koronavirüs için tedbirler artırıldı, System.String[]

VAN'da, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak, dezenfekte ediliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının komşu ülke İran'da da tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine kentteki tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda vatandaşların toplu kullanım alanlarında tedbir alan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesine bağlı ekipler, son olarak kent merkezindeki büyük camilerde çalışma yaptı. Camilerin lavabo ve abdest alma noktalarında özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemleri uygulayan ekipler, alınan tedbirler kapsamında vatandaşların virüslerden olabildiğince uzak tutulması için çalışıyor.

Hastalıkların yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, ilaçlama çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini söyledi. Allahverdi, "Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin ilaçlama merkezi personelimiz tarafından toplu yaşamın olduğu tüm noktalarda en üst seviyelerde tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında da sabah erken saatlerde özellikle koronavirüs ve diğer tüm bakterilere karşı merkezde bulunan tüm büyük camilerde lavabo ve abdest alma kısımlarında ilaçlamamız devam ediyor. Okullarımız, Göç İdaresi, toplu taşıma araçları gibi tüm toplu yaşam alanlarında bu çalışmalarımız rutin olarak devam edecek" diye konuştu.


Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:49 Kaynak: DHA
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