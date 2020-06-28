Van'da, koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı - Son Dakika

Van'da, koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), Van'da da başladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), Van'da da başladı. Sınava girecekleri okullara gelen ve heyecanlı oldukları gözlenen adaylar, sosyal mesafe ve maske kurallarına göre salonlara alındı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da üniversite adayları ve ailelerinin, YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı başladı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 180 dakika sürecek. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

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Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara gelen adaylar, saat 09.00 itibarıyla içeri alınmaya başlandı. Sınav görevlileri, adaylara maske ve dezenfektan dağıttı. Polis ekiplerinin yaptığı üst aramasının ardından adaylar, salonlara alınırken, aileler de okul bahçesi dışında bekledi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da, koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı - Son Dakika

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