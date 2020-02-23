Van'da koronavirüs şüphesi: Üç kişi yoğun bakıma alındı

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan üç Türk vatandaşının koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Söz konusu vatandaşlarda yüksek ateş görüldüğü için hemen karantinaya alındığı belirtiliyor ancak yetkililer henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil.



Euronews Türkçe'ye konuşan Van Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şube eş Başkanı Sezer Öğrenç, üçü yoğun bakımda olmak üzere İran'dan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dört kişinin getirildiğini söyledi.