Van'da koronavirüs şüphesi: Üç kişi yoğun bakıma alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Van'da koronavirüs şüphesi: Üç kişi yoğun bakıma alındı - Son Dakika Dünya

Van'da koronavirüs şüphesi: Üç kişi yoğun bakıma alındı

53 dakika önce

İran’dan Türkiye’ye giriş yapan 3 kişi, yüksek ateş görülmesi sebebiyle yoğun bakıma alındı

Van'da koronavirüs şüphesi: Üç kişi yoğun bakıma alındı, System.String[]

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan üç Türk vatandaşının koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Söz konusu vatandaşlarda yüksek ateş görüldüğü için hemen karantinaya alındığı belirtiliyor ancak yetkililer henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil.


Euronews Türkçe'ye konuşan Van Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şube eş Başkanı Sezer Öğrenç, üçü yoğun bakımda olmak üzere İran'dan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dört kişinin getirildiğini söyledi.

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Türkiye, İran, Van, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:55 
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