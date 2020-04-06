Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Van sokakları boş kaldı - Son Dakika

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Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Van sokakları boş kaldı
6 saat önce
Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Van sokakları boş kaldı.
Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Van sokakları boş kaldı
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:51 Kaynak: DHA
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