Van'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 392'şer lira ceza - Son Dakika

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Van'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 392'şer lira ceza
6 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir markette okey ve tavla oynarken yakalanan 12 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 392'şer lira idari para cezası uygulandı.
Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir markette okey ve tavla oynarken yakalanan 12 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 392'şer lira idari para cezası uygulandı.
İlçeye bağlı Beydoğan Mahallesi'nde devriye gezen güvenlik güçleri, İ.K'nin işlettiği markette bir grubun olduğunu gördü.
İçeride 12 kişinin kurulan masalarda okey ve tavla oynadığını tespit eden güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal eden market sahibi ile Z.K, A.T, Y.A, Z.Y, A.Y, C.A, A.M.A, M.A, Y.T, T.A. ve Z.A.'ya 392'şer lira idari para cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:30 Kaynak: AA
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