Van'da 'koronavirüs' toplantısı - Son Dakika
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Van'da 'koronavirüs' toplantısı

7 saat önce

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan il hıfzıssıhha kurulu toplantısında, koronovirüse karşı alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Van'da 'koronavirüs' toplantısı, System.String[]

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan il hıfzıssıhha kurulu toplantısında, koronovirüse karşı alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantıda Vali Bilmez, her kurumun üzerine düşen sorumluluğu özverili bir şekilde yerine getirmesinin büyün önem arz ettiğini söyledi. Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Vali Bilmez, "İnşallah ülke olarak en az zararla süreci atlatırız. Tedbirlerimizi elden bırakmayacağız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızı da gerekli şekilde uyarmalıyız. Bireysel temizliğimize dikkat etmeliyiz. Ne ailemizi ne de çevremizi riske atmadan hareket etmeliyiz. Fahiş fiyatlara karşı denetimlerimiz devam ediyor, devam edecek. Sınırımızdaki tedbirleri de sıkı tutuyoruz" dedi.


Emin Bilmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:32 Kaynak: DHA

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