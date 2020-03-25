Van'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Van'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Van'ın Saray ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Van'ın Saray ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde virüsün yayılımının engellenmesine yönelik önlemler artırıldı.
Bu kapsamda ekipler, Kapıköy Tren Garı ve köylerdeki cami, taziye evleri, okul ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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