Van'da koronavirüsü yenen 4 hasta taburcu oldu - Son Dakika

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Van'da koronavirüsü yenen 4 hasta taburcu oldu
6 saat önce
Van'da koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 4 hastanın iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Van'da koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 4 hastanın iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 2'si hemşire 4 kişinin hastalığı yenerek taburcu edildiğini aktardı.
Tüm hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bilmez, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:44 Kaynak: AA
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