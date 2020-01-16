Van'da KOSKS çalışmaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da KOSKS çalışmaları sona erdi - Son Dakika

Van'da KOSKS çalışmaları sona erdi

6 saat önce

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) çalışmaları sona erdi.

Van'da KOSKS çalışmaları sona erdi, System.String[]

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) çalışmaları sona erdi.


Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliğiyle; 2020 faaliyet planında yer alan Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) çalışmaları sona erdi. Ekipler tarafından Van Gölü kıyısı boyunca ve diğer tüm sulak alanlarında yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) çalışması tamamlandı. Türkiye genelinde tüm illerde eş zamanlı yapılan çalışmada su kuşu özelinde tür çeşitliliği gözlemlenerek popülasyonları tespit ediliyor. - VAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek
Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu YouTuber'dan tepki çeken video! Binlerce kağıt havluyu böyle israf etti Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu

Son Dakika Haberleri
17:54 Türkiye'nin sınır kentinde konut satışları arttı - Son Dakika
17:54 Yeni Peugeot 2008, 29 Ocak'ta satışa sunulacak - Son Dakika
17:53 Kızıyla görüşmek istedi, diye eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis - Son Dakika
17:52 Vali Yerlikaya çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadını ziyaret etti - Son Dakika
17:52 Vali yerlikaya çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadını ziyaret etti - Son Dakika
16:45 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 17:56:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da KOSKS çalışmaları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]