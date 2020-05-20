Van'da Kovid-19'a yakalanan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Van'da Kovid-19'a yakalanan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovit-19) yakalanan 67 yaşındaki kadın öldü.

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovit-19) yakalanan 67 yaşındaki kadın öldü. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Karatavuk Mahallesi'nde oturan 67 yaşındaki Muhbet Çiftçioğlu, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Çiftçioğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kalp yetmezliği, hipertansiyon ve KOAH gibi kronik rahatsızlıkları bulunan Çiftçioğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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