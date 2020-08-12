Van'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Van'da Kovid-19 denetimleri

Van'nın Çaldıran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Van'nın Çaldıran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. İlçede, "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından ilgili kurumların katılımı ile maske, mesafe ve temizlik konularında denetimlerde bulunuldu. Denetimlere Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Emniyet Müdürü Mesut Taygun, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece ve kurum amirleri de katıldı. Can ve beraberindekiler, vatandaşlara tedbirler konusunda uyarılarda bulundu, maske ve broşür dağıttı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:11

Kaynak: AA

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