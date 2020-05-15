Van'da Kovid-19 sürecinde Genel Sağlık Sigortası hizmetleri aksatılmadan yürütüldü - Son Dakika

Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların en çok hizmet aldığı Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğünü belirtti.

Göksoy, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığının koordinatörlüğünde, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde de hiçbir aksaklığa mahal vermeden hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Bu süreçte Kovid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildiren Göksoy, ayrıca koronavirüs tedavisi gören kişilerden herhangi bir ücret alınmadan tedavileri yapıldığını anımsattı.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Göksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19'un ana gündem olduğu bu günlerde Kurum Başkanımız Sayın İsmail Yılmaz'ın yoğun çalışmaları ve hızlı çözümleri ile çok büyük bir imtihan verip, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak birçok alanda vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Salgın süresinde vatandaşlarımızın en çok hizmet aldığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) hizmetlerimiz aksatılmadan yürütülmektedir. Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik reformundan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu için sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu ve herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkanı yoktu. Genel sağlık sigortasının uygulamaya konulmasıyla birlikte kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır. Üstelik, Sosyal Güvenlik kapsamında olmayan vatandaşlarımız, aylık 88,29 TL. (2020 yılı için) Genel Sağlık Sigortası Primi ödeyerek, özel Hastanelerde dahil tüm Hastanelerden, aile fertleri dahil olmak üzere bu sistemden faydalanabilmektedirler. Ayrıca 18 yaş altındaki bütün çocuklarımız da koşulsuz şartsız GSS kapsamındadır"

Bu süreçte emekli, iş veren ve çalışanlara da farklı alanlarda destekler verildiğini belirten Göksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları ile en düşük emekli aylığı 1.500'ye çıkarılmıştır. Pandemi döneminde geçici iş göremezlik alan sigortalılarımızın, rapor ücretleri geciktirilmeksizin ödenmektedir. Yine, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Nisan 2020 ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin ödeyeceği mart, nisan ve mayıs aylarına ilişkin sigorta primleri gecikme zammı veya cezası olmadan 6 ay ertelenmiştir. Yine tedbirler kapsamında emeklilerimizin bayram ikramiyeleri öne alınarak bu süreci daha kolay atlatmaları hedeflenmiştir. Ayrıca emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim edilmiştir. Bunun yanında kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında sona eren sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılmıştır. Bu sayede kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırılarak hem hastalığın yayılması hem de Sağlık Hizmet Sunucularının yaşanacak yoğunluğunun önüne geçilmiştir. Ayrıca bu süreçte Kovid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine alınmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı ise 8 bin 976'ya ulaşmıştır"