Van'da Kovid-19 tedavisi gören annelere Anneler Günü sürprizi - Son Dakika

Van'da İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında koronavirüs tedavisi gören anneleri ziyaret etti.

Sünnetçioğlu, yaptığı açıklamada, ailelerini koronavirüsten korumak isteyen sağlık çalışanlarının ne yazık ki bu zorlu süreçte salgınla mücadele ederken ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Hayatın her alanında etkin bir biçimde yer alan kadınların aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu da üstlendiğini dile getiren Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Salgının bir an önce sona erip, çocuklarına kavuşmanın hayalini kuranlarda var. Dünyayı saran ve Türkiye'de de etkisini gösteren Kovid-19 virüsü nedeniyle gece-gündüz çalışan ve virüsün bertaraf edilmesi için yoğun çaba harcayan sağlık çalışanlarına yaptıkları fedakarlıklar için teşekkür ediyorum; Bu anlamda elleri öpülesi sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Hasta annelerin tedavilerini üstlenen anne sağlıkçıların da Anneler Günü'nü kutlayan Sünnetçioğlu'na Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik eşlik etti.