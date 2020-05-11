Van'da Kovid-19 tedavisi gören anneye

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 86 yaşındaki anneye, Anneler Günü sürprizi yapıldı.



Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ve beraberindeki sağlık personeli Kovid-19 tedavisi gören Besi Güler'i hastane odasında ziyaret etti.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen ziyarette Güler, ailesi ve çocuklarıyla telefonla görüntülü konuştu.



Güler, kendisine böyle bir imkan tanıyan hastane yönetimine teşekkür etti.



Ziyarette Güler'e çiçek ve çeşitli hediyeler verildi.