Van'da 650 kişiye 2 milyon lira ceza - Son Dakika

Van'da 650 kişiye 2 milyon lira ceza
26.11.2020 13:03
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 650 kişiye 2 milyon 47 bin 500 TL para cezası uygulandı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 650 kişiye 2 milyon 47 bin 500 TL para cezası uygulandı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Ekim ile 26 Kasım 2020 tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 238 sürücü ve 412 yolcu olmak üzere toplam 650 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine muhalefet etmekten toplam 2 milyon 47 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.
Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimlerin hava destekli devam edeceği belirtildi. - VAN
Son Dakika Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Alarm veren iller arasında yer alan Edirne'de "Ev ziyaretlerine gitmeyin" anonsları yapılıyor Taksim'de akılalmaz görüntüler! Bir yanda dilencilerin rant kavgası, diğer yanda boğazına jilet dayayan dolandırıcı Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı