Van'da Kovid-19 vaka sayısı 448'e yükseldi - Son Dakika

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 448'e yükseldiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde Hıfzıssıhha Kurulunca pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla kararlar alındığı bildirildi.

Kentte toplam vaka sayısının 448, tedavileri tamamlanarak taburcu edilenlerin sayısının 301 olduğu belirtilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 9 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kent merkezinde birçok alan, cadde ve sokakta maskesiz dolaşmanın yasaklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandeminin yayılmasının önlenmesinde maske takmak, sosyal mesafeye ve izolasyon kurallarına uymak büyük önem taşımaktadır ancak ilimizde özellikle il dışından gelen ve izolasyonda bulunan vatandaşlarımızın aile içinde sosyal mesafe kurallarına uymaması ve koronavirüsle mücadele kapsamındaki yasakları ihlal etmeleri vaka sayımızın artmasına neden olmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması ve riski görmeleri toplum sağlığımız açısından önemlidir."

Açıklamada, özellikle bayram alışverişlerinde vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmalarının çok önemli olduğu vurgulandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca Ramazan Bayramı öncesi yaşanacak yoğunluğun bulaşma riskini arttırma ihtimaline karşı önemli kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kararlar kapsamında bayram arifesinde yapılacak mezarlık ziyaretleri ile ilgili yasaklar getirildi. Mezarlıklara maskesiz girilmesi ve toplu halde ziyaretler, mezarlık çevresinde seyyar satıcıların her türlü gıda ve yiyecek satışı, mezarlıklar içinde her türlü gıda ve yiyeceğin dağıtılması, kurumsal ve bireysel yardım toplanması, çocukların mezarlara su döküp harçlık, bahşiş alması, verilmesi yasaklanmıştır."

Van'da bugüne kadar evde tedbir amaçlı 56 bin kişinin karantina altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Şu an karantina altında bulunan toplam 15 bin kişi. Vaka sayısı İpekyolu'nda 184 kişi, 2 vefat, Başkale'de 58, Edremit'te 56 kişi, 2 vefat, Tuşba'da 51 kişi, 2 vefat, Gürpınar'da 26 kişi, Erciş'te 23 kişi, 2 vefat, Çaldıran'da 14 kişi, Saray'da 12 kişi, Gevaş'ta 10 kişi, Muradiye'de 5 kişi, Çatak'ta 4 kişi, Özalp'ta 3 kişi ve Bahçesaray'da 2 kişi, bir vefat." bilgisi verildi.