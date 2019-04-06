Son Dakika Haberleri: Van'da Köy Okullarına Yardım Kampanyası

Van'da Köy Okullarına Yardım Kampanyası

1 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce başlatılan kampanya kapsamında Saray ilçesindeki öğrencilere kırtasiye ve giysi yardımı yapıldı.

Van'da Köy Okullarına Yardım Kampanyası, System.String[]
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce başlatılan kampanya kapsamında Saray ilçesindeki öğrencilere kırtasiye ve giysi yardımı yapıldı.


DSİ çalışanlarının topladığı yardım malzemeleri, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü personeli tarafından Değirmigöl İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı.


DSİ 17. Bölge Müdürü Yunis Şenol, yaptığı açıklamada, kitap, kırtasiye ve giysi malzemelerinden oluşan yardım paketlerini öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.


Öğrencilerin gözlerindeki mutluluğa şahit olduğunu vurgulayan Şenol, "DSİ baraj, gölet ve sulama gibi tesislerin inşasının yanı sıra gönül köprüsü kurmak suretiyle de milli birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olmaktadır. Zira bu yardımlar DSİ Genel Müdürlüğümüz ve 17. Bölge Müdürlüğümüzdeki tüm personelin gönüllü katılımıyla sağlanmıştır." dedi.


Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar ise yardımların toplanmasından, okula ulaşmasına kadar emeği geçenlere, öğrenciler ve köy halkı adına teşekkür etti.


Duyar, yardımların öğrencilerin ihtiyaç duyduğu malzemelerden oluştuğunu aktararak, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha uygun koşullarda eğitim ve öğretimi için çabalayan yardımseverlerin olduğunu görmek, bu zor coğrafi şartlarda görev yapan biz öğretmenleri gelecek için daha da umutlandırmıştır." diye konuştu.


Dağıtım törenine Saray Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Şefik Şensoy, Emlak Kamulaştırma Şube Müdürü Remzi Levent, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Murat Avcı, DSİ Genel Müdürlüğü personellerinden Gül Ertekin, Mehtap Gül, Gülfiraz Recep, Hayriye Yol ve Dilek Efecik, kurum çalışanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:53 Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Saray, Güncel
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