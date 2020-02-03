Van'da 'köy yoğurdu' denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 'köy yoğurdu' denetimi - Son Dakika

Van'da 'köy yoğurdu' denetimi

6 saat önce

Van'da 'köy yoğurdu' adı altında satılan sağlıksız ve etiketsiz yoğurtların denetimi devam ediyor.

Van'da 'köy yoğurdu' denetimi, System.String[]

Van'da 'köy yoğurdu' adı altında satılan sağlıksız ve etiketsiz yoğurtların denetimi devam ediyor.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin katılımlarıyla "köy yoğurdu" adı altında piyasaya sunulan, hijyenik olmayan koşullarda üretilen ve sağlık açısından olumsuz etkileri olan plastik kovalarda ambalajlanan etiketsiz ürünler konusunda denetim yapıldı. Bu ürünlerin satışının tespit edildiği işletmelere yasal mevzuatlar çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanarak, çeşitli gramajlarda 110 kova ürün imha edildi. - VAN

İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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