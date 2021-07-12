Van'da köyler arası futbol turnuvası başladı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesince düzenlenen "Köyler Arası Futbol Ligi" turnuvası başladı.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 22 takımın katıldığı turnuvanın ilk maçları yapıldı.

Bostaniçi Semt Sahası'nda oynanan açılış müsabakalarında Baklatepe-Yalınağaç karşılaşması 4-1, Aşağı Gölalan-Kevenli karşılaşması da 5-2 sonuçlandı.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede spor kültürünü hakim kılmak ve sporu tabana yaymak istediklerini söyledi.

Organizasyonun düzenlenmesinde Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan'ın büyük katkısının olduğunu belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Spora erişimde dezavantajlı olan köylerimizde takımlar oluşturduk ve köyler arası futbol ligimizi kurduk. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız bir araya gelerek hem spor yapıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Maçların dostluk ve kardeşlik havası içinde geçmesini temenni ediyoruz. Tüm masraflar belediyemiz tarafından karşılanıyor. Ligimiz 12-15, 16-18 ile 19 yaş ve üstü grupları kapsıyor. Müsabakaların ardından ilk 3 takımımıza çeşitli ödüller verilecek. Lige katılan tüm takımların forma, şort, tuzluk ve krampondan oluşan spor malzemelerini sosyal belediyecilik gereği biz karşıladık."