Van'da köylülerin kış eğlencesi "köse-gelin" geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da köylülerin kış eğlencesi "köse-gelin" geleneği yaşatılıyor

17.03.2022 11:27

Van'ın Muradiye ilçesinde unutulmaya yüz tutan "köse-gelin" geleneğini yaşatan vatandaşlar, hem kış gecelerinde eğlenceli vakit geçiriyor hem de yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde unutulmaya yüz tutan "köse-gelin" geleneğini yaşatan vatandaşlar, hem kış gecelerinde eğlenceli vakit geçiriyor hem de yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyor.

Yörede asırlardır oynanan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan "köse-gelin" oyunu geleneği, Kemerköprü Mahallesi'nde yaşayanlar tarafından sürdürülüyor.

Soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde, üzerine bağladığı ot ve yünle hazırlanan kostümün içine giren "köse", eşiyle mahalledeki evleri dolaşıp un, şeker, yağ, bakliyat gibi gıda maddeleri ve para topluyor.

Mahalle sakinleri de kösenin eşini ve evlerden topladıklarını kaçırmaya çalışıyor. Oyunun sonunda köse ile eşinin topladığı ürünler, mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

İlçede faaliyet gösteren Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyeleri de mahalleye giderek "köse-gelin" oyununu görüntüledi.

Kemerköprü Mahallesi Muhtarı Sabri Ebrem, AA muhabirine, "köse-gelin"in unutulmaya yüz tutan geleneklerden olduğunu söyledi.

Her yıl bu geleneği canlandırmaya çalıştıklarını ifade eden Ebrem, şöyle konuştu:

"Bu oyunumuzu gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Oyun köseye gelin istenmesiyle başlıyor. Kız istenmesini ardından halaylar çekiliyor. Daha sonra köse ve eşi evlerden un, yağ, yumurta, ekmek ve para topluyor. Bu esnada köylüler de kösenin eşini kaçırmaya çalışıyor. En önemlisi toplanan gıda malzemeleri köse ve eşi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılması. Yardımlaşmanın güzel bir olan bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz."

Mahalle sakinlerinden Şeref Körpe ise kuzuların dünyaya geldiği zamanlarda bu oyunu oynadıklarını ve baharın müjdecisi olarak adlandırdıklarını belirtti.

Van'da köylülerin kış eğlencesi köse-gelin geleneği yaşatılıyor
Van'da köylülerin kış eğlencesi köse-gelin geleneği yaşatılıyor
Van'da köylülerin kış eğlencesi köse-gelin geleneği yaşatılıyor
Van'da köylülerin kış eğlencesi köse-gelin geleneği yaşatılıyor

YORUMLAR
500
2022 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi 2022 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi İranlı turistler Nevruz Bayramı tatili için Van'a gelmeye başladı İranlı turistler Nevruz Bayramı tatili için Van'a gelmeye başladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da köylülerin kış eğlencesi 'köse-gelin' geleneği yaşatılıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:11:23. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da köylülerin kış eğlencesi "köse-gelin" geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement