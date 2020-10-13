Van'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü imzalandı - Son Dakika

Van'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa uygulayacağı "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesinin protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonundaki programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl ve ilçelerde kurulacak komisyonun uygun göreceği üreticilere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanma imkanı verileceğini söyledi.

Ayrıca üreticilere 50 bin liraya kadar da ilave ek faizsiz kredi kullanma imkanının sunulacağını ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasında hazırlanan proje, insanlarımızın köylerine dönmesini ciddi anlamda teşvik etmiş olacak. 100 bin lira kredi kullanan bir vatandaşımız, hiç faiz olmadan, bu parayı 7 yıl içinde geri ödeyecek. Ama bunun bazı şartları var. Bu ciddi bir imkan ve ciddi bir destek. Bu projenin ilimizde hayata geçmesinde emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Maliye Bakanımıza, Tarım Bakanımıza, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne hem şahsım hem de Van halkı adına teşekkür ediyorum, şükranlarımız sunuyorum. Projenin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, umarım çok sayıda kişi bu projeden yararlanır. Bu projeden yararlanmak için kişi sınırlaması da yoktur. Şartları tutan herkes bu projeden faydalanabilir. Tekrar projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise desteğin faizsiz oluşunun hem çiftçileri rahatlatacağını hem de bölge de hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın proje ile ilgili sunumunun ardından Vali Bilmez ile Ziraat Bankası Van Bölge Müdürü Turgut Arvas arasında protokol imzalandı.

Törene kurum amirleri ve oda başkanları katıldı.