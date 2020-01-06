Van'da koyun yüklü kamyonette 32 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da koyun yüklü kamyonette 32 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da koyun yüklü kamyonette 32 kilogram eroin ele geçirildi

7 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde koyun yüklü kamyonette yapılan aramada 32 kilo 62 gram eroin bulundu.

Van'da koyun yüklü kamyonette 32 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde koyun yüklü kamyonette yapılan aramada 32 kilo 62 gram eroin bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.


Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları İ.A. idaresindeki 34 ET 8704 plakalı koyun yüklü kamyonette arama yaptı.


Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasındaki gübrenin altına gizlenmiş 62 pakette 32 kilo 62 gram eroin bulundu.


Gözaltına alınan İ.A. ve C.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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