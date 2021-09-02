Van'da kripto para üretim cihazı ele geçirildi - Son Dakika

Van'da kripto para üretim cihazı ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri internet araştırmaları sırasında, kripto para üretim cihazının internet üzerinden satışa sunulduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kripto para üretiminde kullanıldığı tespit edilen cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.