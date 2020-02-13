Van'da 'Kriz Merkezi' kuruldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 'Kriz Merkezi' kuruldu - Son Dakika

Van'da 'Kriz Merkezi' kuruldu

6 saat önce

Van'da dün öğle saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle kriz merkezi kuruldu.

Van'da 'Kriz Merkezi' kuruldu, System.String[]

Van'da dün öğle saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle kriz merkezi kuruldu.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında kurulan kriz merkezinde, il merkezi ve ilçelerde olası olaylar değerlendirilerek anında müdahale edilecek. Kriz merkezinde Büyükşehir, Tuşba, İpekyolu ve Edremit belediye başkanlıkları, AFAD, UMKE, jandarma, Karayolları, Emniyet Müdürlüğü ve VEDAŞ'tan temsilciler 24 saat boyunca görev yapacak.


Kriz merkezinde açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı sonrası kriz merkezi oluşturduk. Vatandaşlarımızın gece ve yarın, zorunlu haller dışında trafiğe çıkmaması büyük önem arz ediyor. Çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız, araçlarını kış şartlarına uygun hale getirsinler. Ayrıca bugün vatandaşlarımızın ulaşımda özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istiyoruz. Özel durumu olan vatandaşlarımız kriz merkezimize ulaşabilirler. Kriz merkezi telefon numaralarımız ise; Valilik 0432 486 55 30, AFAD 122, Büyükşehir Belediyesi 444 44 65, İpekyolu Belediyesi 444 71 60, Edremit Belediyesi 0432 312 21 53, Tuşba Belediyesi 0432 214 00 90'dır" dedi. - VAN

Emin Bilmez, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:24 Kaynak: İHA
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