Son Dakika Haberleri: Van'da küçük kızın parmağına metal cisim sıkıştı
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Van'da küçük kızın parmağına metal cisim sıkıştı

1 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde oyun oynadığı sırada parmağına metal cisim sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Van'da küçük kızın parmağına metal cisim sıkıştı, System.String[]
Van'ın Tuşba ilçesinde oyun oynadığı sırada parmağına metal cisim sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Tuşba ilçesinde küçük bir kız, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada sağ elinin parmağına metal bir cisim taktı. Parmağına taktığı metali çıkaramayan küçük kız, ailesinden yardım istedi. Ailesi de metali çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ikinci vardiya ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından küçük kızın parmağına sıkışan metali keserek çıkardı.

Küçük kızın ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:08 Kaynak: İHA
Tuşba, Van, 3. Sayfa
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