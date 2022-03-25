Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı

25.03.2022 16:28
Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince 4 katlı bir evin zemin katında kullanılmayan iş yerinde düzenlenen operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince 4 katlı bir evin zemin katında kullanılmayan iş yerinde düzenlenen operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin düzenlediği operasyonda, 30 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, iş yeri sahibi şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı
Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı
Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı
Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı
Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı
Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı
Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı
Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı

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VAN'DA KULLANILMAYAN İŞ YERİNE BASKINDA 41 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI VAN'DA KULLANILMAYAN İŞ YERİNE BASKINDA 41 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI İş yerine tıka basa doldurulan kaçak göçmenler yakalandı İş yerine tıka basa doldurulan kaçak göçmenler yakalandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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