Son Dakika Haberleri: Van'da Kumar Operasyonu

Van'da Kumar Operasyonu

2 saat önce

Edremit ilçesinde bir evde kumar oynayan 17 kişi yakalandı.

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Edremit ilçesinde bir evde kumar oynayan 17 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde bir evde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda, tombala makinesi ve tablalar ele geçirildi.


Tombala oynayan 17 kişi ve ev sahibi hakkında cezai işlem uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:07 Kaynak: AA

Ahlak Büro Amirliği, Edremit, Güncel
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