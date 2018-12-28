Van'da Kumar Operasyonu

Edremit ilçesinde bir evde kumar oynayan 17 kişi yakalandı.

Edremit ilçesinde bir evde kumar oynayan 17 kişi yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde bir evde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Eve düzenlenen operasyonda, tombala makinesi ve tablalar ele geçirildi.





Tombala oynayan 17 kişi ve ev sahibi hakkında cezai işlem uygulandı.

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