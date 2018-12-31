Van'da Kumar Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Edremit ilçesinde jandarma ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle bir iş yerine operasyon düzenledi.
Van
'ın Edremit ilçesinde jandarma ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle bir iş yerine operasyon düzenledi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurubaş Mahallesi'nde bir iş yerinde yasa dışı "tombala" oynandığı yönünde alınan ihbar üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda söz konusu iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 38 kişi hakkında idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, iş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan' işlem yapıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:27 Kaynak: AA
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