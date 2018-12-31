Son Dakika Haberleri: Van'da Kumar Operasyonu

Van'da Kumar Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde jandarma ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle bir iş yerine operasyon düzenledi.

Van'da Kumar Operasyonu, System.String[]
Van'ın Edremit ilçesinde jandarma ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle bir iş yerine operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurubaş Mahallesi'nde bir iş yerinde yasa dışı "tombala" oynandığı yönünde alınan ihbar üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda söz konusu iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 38 kişi hakkında idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, iş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan' işlem yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:27 Kaynak: AA

Jandarma, Van, Güncel
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