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VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ - Son Dakika

VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ

09.09.2021 11:50

VAN'da, kış ve ilkbahar aylarında beklenen yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklığın etkileri her geçen gün daha da hissedilmeye başlandı.

VAN'da, kış ve ilkbahar aylarında beklenen yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklığın etkileri her geçen gün daha da hissedilmeye başlandı. Kentte bazı göletler kururken, barajlar da taban seviyesine indi. Gürpınar ilçesindeki sulama ve enerji üretimi için kullanılan 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Baraj Gölü de son yılların en düşük seviyesine gerilerken, tarım ve enerji üretimi için kullanılamaz hale geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, kuraklıkla ilgili acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, Van Gölü Havzası'nın su kaynakları ile tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkiliyor. Kışın kar yağışının az olduğu, ilkbahar aylarında ise beklenen yağışları almayan kentte yaşanan kuraklık endişelendiriyor. Birçok gölet kurumaya başlarken, barajların su seviyeleri de son yılların en düşük seviyesine indi. Van- Başkale yolundaki Gürpınar ilçesinde, sulama ve enerji üretimi için kurulan 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Baraj Gölü, son yılların en düşük seviyesini gördü. Baraj seviyesinin taban seviyesinde olması nedeniyle şu anda sulama ve enerji üretimi için kullanılamıyor. Barajın 2 yıl önceki görüntüleriyle şimdi çekilen görüntülerine bakıldığında ise kuraklığın boyutu gözler önüne seriliyor.

Zernek Barajı'nda görevli elektrik teknisyeni Sinan Esiner, şu anda barajın en alt limitte olduğunu söyledi. Özellikle kar yağışının baraj için faydalı olduğunu fakat bu yıl yağışın istenilen düzeyde olmadığını belirten Esiner, Nisan ve mayıs ayında yağış olması bekleniyordu fakat o beklenen yağış da maalesef olmadığı için baraj suyu en alt limitte. Tabi tarımla uğraşanlar tarlasını sulayamıyor. Bizler de enerji üretimi yapamıyoruz. Bu yıl yağış olmazsa önümüzdeki dönem de kötü bir dönem geçirebiliriz. Bu durum son 20-25 yılın en alt limitleri diye konuştu.

Bölgedeki kuraklık, çiftçileri de olumsuz etkiliyor. Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, hem meteoroloji verileri hem de kendi yaptıkları gözlemlere göre, 2021 yılının tarımsal üretim için çok büyük sıkıntılarla geçtiğini söyledi. Yağışın az olmasının tarımsal ürünlerde düşüşe neden olduğunu belirten Tunçtürk, Geçmiş dönemlerde bölgede buğday ve arpa ekim alanlarında dekarda 200- 250 kilo verim alınırken, şimdi 50-60 kilogram verim alındı. Bitki boyu 20-25 santimetreyi geçmedi. Başakların içindeki daneler olgunluğunu tamamlayamadı. Bu bizim çiftçimizi çok olumsuz etkiledi. Sulamada kullanılan 2 baraja da yaptığımız ziyaretlerde taban seviyede olduğunu ve yaz boyunca da sulama ihtiyacını çok fazla karşılamadığını gördük. Bazı göletler tamamen bazıları taban seviyesine gelmiş durumda. Kentteki derelerin seviyeleri düşmüş. Van Gölü seviyesinin de çok fazla düştüğü tahmin edilmekte dedi.

Kuraklıkla ilgili acil önlem alınması gerektiğini de belirten Prof. Dr. Tunçtürk, Kuraklık bu şekilde giderse eğer bizi daha kötü günler bekliyor. Özellikle yöneticilerimizin yağmur veya kar sularının şehrin belli bölgelerinde birikmesini sağlamak için çalışma yapması gerekiyor. Çiftçilerin sulu tarım yaptığı bölgelerde vahşi sulama sistemini bırakması damlama veya yağmurlama sulama sistemi ile sulamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız da evlerde kullandıkları sularda tasarrufa gitmesi gerekiyor diye konuştu.

VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ
VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ

İlkbahar, Enerji, Baraj, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA KURAKLIK NEDENİYLE ZERNEK BARAJ GÖLÜ TABAN SEVİYEYE İNDİ - Son Dakika
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