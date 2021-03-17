Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor - Son Dakika

Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor

17.03.2021 09:15

Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor Van polisi vaka artış hızının önüne geçiyor Van Emniyetinde 'Dinamik Denetim Modeli' dönemi Van'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle son teknoloji kameralardan tespit edilen maskesiz vatandaşlara bölgeye gönderilen polis...

Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor

Van polisi vaka artış hızının önüne geçiyor

Van Emniyetinde 'Dinamik Denetim Modeli' dönemi

VAN - Van'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle son teknoloji kameralardan tespit edilen maskesiz vatandaşlara bölgeye gönderilen polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Türkiye'de vaka oranına göre düşük riskli iller arasında yer alan Van'da, son açıklanan verilerde vaka artışı görülürken, tedbirler de artırıldı. Bu çerçevede polis ekipleri, kentin en işlek caddelerinde devriye gezerken, İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme döneminde "Dinamik Denetim Modeline" geçildi. Bu kapsamda Van İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemini etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya başladı. KGYS ile kural ihlali yapan vatandaşlar son teknoloji kamera sistemleriyle tespit edilerek, sahada görevli ekiplerce gerekli uyarılar ve idari işlemler uygulanıyor.

KGYS kameralarıyla dinamik denetim yapılıyor

Van İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü idaresinde faaliyet gösteren haber merkezinden il ve ilçe merkezleri görüntüleniyor. Haber merkezi ekipleri, kentin en işlek caddelerinden olan Maraş Caddesinde maske takmayan vatandaşları tespit etti. Yapılan tespitin ardından bölgeye en yakın polis ekipleri yönlendirildi. Yönlendirilen ekipler çok kısa sürede bölgeye ulaşarak, bankta oturan maskesiz vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunarak para cezası uyguladı.

"Son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor"

İHA muhabirine konuşan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünden görevli Komiser Yardımcısı Kağan Kabakcı, İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme döneminde geçilen Dinamik Denetim Modelini başarıyla uyguladıklarını belirtti. Kural ihlali yapan vatandaşların anında tespit edildiğini ifade eden Komiser Yardımcısı Kabakcı, "Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemini verimli bir şekilde kullanmaktayız. Kural ihlali yapan vatandaşlarımız son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor. Tespit edilen şahıslar için ekipler yönlendirilerek uyarılar ve cezai işlemler uygulanıyor" dedi.

"Maskesizler kameradan tespit edildi"

Kameradan maske takmadıkları tespit edilen vatandaşların ekiplere bildirildiğini dile getiren Kabakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün durağın arasında bankta oturan maskesiz şekilde kameralardan tespit edildi. Daha sonra bölgede bulunan en yakın ekiplerine bildirildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler vatandaşa gerekli uyarıları yaptı ve cezai işlem uyguladı. Çalışmalarımız bu şekilde tüm gün devam etmektedir."

Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor
Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor
Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor
Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor
Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor
Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor
Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor
Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor
Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor
Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor
Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor
Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor
Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor
Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor - Son Dakika


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