Van'da Kuran kursundan dönen 9 yaşındaki kız çocuğu sokak köpeğinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Van'da Kuran kursundan dönen 9 yaşındaki kız çocuğu sokak köpeğinin saldırısına uğradı

22.07.2023 17:47

Van'da kuran kursundan dönen 9 yaşındaki kız çocuğu, sokak köpeğinin saldırması sonucu bacağından yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar köpeği uzaklaştırdı. Yaralanan çocuk, hastanede tedavi edildikten sonra sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildi.

Van'da kuran kursundan dönen 9 yaşındaki kız çocuğu, sokak köpeğinin saldırması sonucu yaralandı.

YÜRÜRKEN BACAĞINDAN ISIRDI

Van Hakimiyet Gazetesi'nin haberine göre; olay İpekyolu ilçesi Halilağa mahallesi Gölbaşı caddesi üzerinde meydana geldi. Kuran kursu sonrası evine dönen 9 yaşındaki Y.T. yolda yürüdüğü sırada sokak köpeği saldırdı. Bacağından ısırılan kız çocuğun çığlık atması üzerine çevredeki vatandaşlar köpeği uzaklaştırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralanan çocuk, ailesinin olay yerine gelmesinin ardından SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 9 yaşındaki çocuk taburcu edildi.

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Sokak Köpeği, Van, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da Kuran kursundan dönen 9 yaşındaki kız çocuğu sokak köpeğinin saldırısına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da Kuran kursundan dönen 9 yaşındaki kız çocuğu sokak köpeğinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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