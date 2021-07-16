Van'da Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayramda daha rahat seyahat yapmaları için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Belediye Meclisi arife ve Kurban Bayramı süresinde toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı aldı.

Alınan karar gereği, kent sakinleri belediye bünyesindeki otobüslerden 19 ve 23 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz yararlanacak.