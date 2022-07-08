Van'da Kurban Bayramı öncesi karadan ve havadan denetim

Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla tatilcilerin sevdiklerine güvenle ulaşabilmesi için hem karadan hem de havadan helikopterli denetim yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Kurban Bayramı trafik tedbirleri dolayısıyla yayımladığı genelgede, bayram tatili süresince ülke genelinde yapılan denetimlerle kazaların azaltılması hedefleniyor. Bu çerçevede Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter ve yerli milli Bayraktar İHA'larla ana yollarda yapılan denetimlerle kural ihlali yapan sürücüler, kontrol noktasındaki Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildiriliyor. Kontrol noktasındaki polisler ise durdurdukları araçlardaki sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Helikopter desteğiyle hız sınırlarını aşan, şerit ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

"Amacımız güvenli ve huzurlu seyahat"

İHA muhabirine konuşan Van Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amir Vekili Hüseyin Deniz Hatipoğlu, denetimlerdeki amaçlarının vatandaşın güvenli ve huzurlu şekilde seyahat etmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Amir Vekili Hatipoğlu, "Sürücülerden, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemerini takmaları ve trafik işaret levhalarına dikkat etmelerini rica ediyoruz. Denetimlerimiz bayram sürecince geceli gündüzlü devam edecektir. Herkese iyi bayramlar, kazasız belasız günler diliyorum" dedi.

İHA'larla göz açtırılmıyor

Öte yandan yerli ve milli Bayraktar İHA'lar bir misyonu daha başarıyla sürdürdü. Terörle Mücadelenin bel kemiği ve çarpan etkisini oluşturan İHA'lar bu bayramda da trafik güvenliğinin sağlanması için kullanılıyor. Helikopter ve İHA'larla 24 saat, gece ve gündüz bütün Doğu Anadolu'daki trafik güzergahları bu merkezden kontrol ediliyor. - VAN