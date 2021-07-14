VAN'DA KURBAN PAZARLARI HAREKETLENDİ - Son Dakika

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın kurban fiyatlarını açıklamasının ardından Türkiye'nin hayvancılık bakımından önemli merkezlerinden olan Van ve Erciş'te hareketlilik yaşanmaya başlandı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, Erciş ilçesindeki açık hayvan pazarına geliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Van ve çevresinde hareketlilik yaşanıyor. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, Erciş ilçesindeki açık hayvan pazarına akın ediyor. Hayvanlarına kışın ahırda, yaz aylarında ise yüksek rakımlı yaylalarda bakımını yapan besiciler, zorlu bir süreç geçirdiklerini, ancak sezonu karlı kapatacaklarına inandıklarını belirtirken, kurbanlık fiyatlarının açıklanmasının da hareketliliği artırdığını belirtiyor. Kasımbağı Mahallesi'nde baba mesleği besiciliği sürdüren Murat Yeğin, bu yılki hayvan fiyatlarının uygun olduğunu söyledi. Büyükbaşların 12 ile 18 bin lira, küçükbaşların ise bin 300 ile bin 800 lira arasında alıcı bulduğunu belirten Yeğin, vatandaşların gösterdiği ilgiden de memnun olduklarını belirtti.