Van'da kurbanlıklar randevu sistemiyle kesilecek - Son Dakika

Van'da kurbanlıklar randevu sistemiyle kesilecek

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurbanlıklar, belediyenin belirlediği alanlarda randevu sistemiyle kesilecek.

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurbanlıklar, belediyenin belirlediği alanlarda randevu sistemiyle kesilecek.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kurban Bayramı öncesi ve bayram sırasında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda kentteki kesim ve kurbanlık satış alanlarını belirleyen belediye, Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına ait ilçe mezbahaneleri ile belirlenen alanlarda randevu alınarak kurbanların kesilmesine karar verdi.

Bayram süresince belirlenen alanlarının dışında kesim yapılmasına izin vermeyecek olan belediye ekipleri, satış ve kesim alanlarını da veteriner hekimler ve zabıtaların nezaretinde sürekli denetleyecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için kesim alanlarına sadece hisse sahipleri alınacak.

Kurban sahiplerinin bir arada bulunarak parçalama işlemine izin verilmeyecek, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar hakkında da idari para cezası uygulanacak.

Kurban Bayramı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:35 Kaynak: AA

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