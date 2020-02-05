Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 21 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

VALİ BİLMEZ: 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİVan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 21 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

VALİ BİLMEZ: 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:04 Kaynak: DHA
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