Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 33 kişi hayatını kaybetti (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 33 kişi hayatını kaybetti (3) - Son Dakika

Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 33 kişi hayatını kaybetti (3)

12 dakika önce

AFAD: 33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 53 KİŞİ YARALANDIVan'da meydana gelen ikinci çığ faciası ile ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği belirtilerek "Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda, aralarında şehit olan...

Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 33 kişi hayatını kaybetti (3), System.String[]

AFAD: 33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 53 KİŞİ YARALANDI

Van'da meydana gelen ikinci çığ faciası ile ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği belirtilerek "Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı. Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü ile Birlik Müdürü hastanede tedavi görüyor" denildi.

AFAD İL MÜDÜRÜ OSMAN UÇAR, YARALI OLARAK KURTULDU

Van'da dün meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralı kurtulduğu çığ faciasında kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi kurtarmak için çalışma yaparken üzerlerine ikinci çığ düşen ekiptekilerden AFAD İl Müdürü Osman Uçar, yaralı halde kurtarıldı.

AFAD İl Müdürü Osman Uçar, o anları şöyle anlattı:

"Olay bölgesinde son 2 kalan vatandaşımıza ulaşmak için ekskavatörü aşağı indirmemiz gerekiyordu. Ekskavatör yol çalışması yapıyordu biz de bunlarla birlikte işi takip ediyorduk. Muhtemelen 2 kişinin minibüsün altında derenin dibinde olan minibüsün altında veya o civarlarda olduğunu tahmin ederek özellikle minibüsü çıkarmak istedik. Bu nedenle ekskavatörün aşağı inmesi gerekiyordu o çalışmalan sırasında büyük bir gürültüyle ekskavatör devrildi. Bizi de önüne alarak sürükledi, derenin dibine doğru götürdü. Biz derenin dibine vardığmızda ben yarıya kadar karla gömülüydüm, kendi imkanlarımla çıktım. Daha sonra kendi imkanlarıyla çıkan bir iki arkadaşımla birlikte yakınımızda olanları çıkarmaya çalıştık, onlara yardım etmeye çalıştık. Akabinde yürüyerek kendi imkanlarımızla yukarı doğru çıktık."


Bahçesaray, Çatak, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:52 Kaynak: DHA
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