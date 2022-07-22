Şüphelinin evinde yapılan aramada, atölyeye dönüştürülmüş odada, silah yapımında gerekli olan mengene, torna, spiral, freze, demir kesme bıçkısı, yapılı halde 4 tabanca, silah imalatına hazır sürgüler, kabzalar, namlu yapımına yarayan boru malzemeleri, yaylar ve tetikler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, İpekyolu ilçesinde bir şüphelinin kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü ve sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürüp satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.