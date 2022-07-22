Van'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürüp satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürüp satan şüpheli yakalandı

22.07.2022 15:16
Van'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürüp satan şüpheli yakalandı

Van'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü ve sattığı belirlenen şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Van'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü ve sattığı belirlenen şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, İpekyolu ilçesinde bir şüphelinin kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü ve sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, atölyeye dönüştürülmüş odada, silah yapımında gerekli olan mengene, torna, spiral, freze, demir kesme bıçkısı, yapılı halde 4 tabanca, silah imalatına hazır sürgüler, kabzalar, namlu yapımına yarayan boru malzemeleri, yaylar ve tetikler ele geçirildi.

Zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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KİRALADIĞI EVDE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI KİRALADIĞI EVDE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürüp satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürüp satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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