Van'da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu - Son Dakika
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Van'da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu

13.04.2022 15:35
Van'da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu

Van'ın Edremit ilçesinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 iş yerinin çatısı uçtu.

Van'ın Edremit ilçesinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 iş yerinin çatısı uçtu.

Van'da gece boyu etkisini sürdüren şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı. Bugün saat 11.00 sıralarında Edremit ilçesi Şabaniye Caddesi üzerinde bulunan 3 dükkanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğunu fark eden esnaf, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve emniyet ekipleri sevk edildi. Esnaf, vatandaşların da yardımıyla düşen çatının parçalarını topladı. O sırada kimsenin dışarıda olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, çatı parçalarının bir aracın üzerine düşmesi ise maddi hasara yol açtı.

Konuya ilişkin konuşan Ömer Duman isimli esnaf, öncesinde küçük bir kasırganın olduğunu ve ardından her yerin tozla kaplandığını belirtti. Camların sallanmasıyla dükkanının arkasına doğru ilerlediğini ve ardından dışarı çıkarken çatının uçtuğunu gördüğünü ifade eden Duman, o sırada kimsenin dışarıda olmamasının tek tesellileri olduğunu kaydetti. - VAN

Van'da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu
Van'da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu

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Edremit, Esnaf, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu - Son Dakika


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