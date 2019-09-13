Son Dakika Haberleri: Van'da kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
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Van'da kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

2 saat önce

Van'da kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardıVan'ın Özalp ilçesinde, düştükleri su kuyusunda mahsur kalan 3 yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'da kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Van'ın Özalp ilçesinde, düştükleri su kuyusunda mahsur kalan 3 yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez Mahallesi'nde 3 yavru köpek, düştükleri su kuyusunda mahsur kaldı. Kuyudan köpek seslerinin geldiğini duyan çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 metre derinliği bulunan su kuyusunun dar olan ağzını genişlettikten sonra, merdiven yardımıyla kuyuya inerek yavru köpekleri kurtarıp çıkardı. Ekipler, kuyudan çıkardıkları yavru köpekleri yiyecek ve su verdikten sonra annelerinin yanına bıraktı.

Van'da kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

İtfaiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:30 Kaynak: DHA
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