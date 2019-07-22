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Van'da kuyumcu kuryesini gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

54 dakika önce

VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, kuyumcu kuryesini bıçaklayarak ağır yaralayan ve altın dolu bavulu gasbeden 4 şüpheli, özel ekip tarafından yakalandı.

Van'da kuyumcu kuryesini gasbeden 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]


VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, kuyumcu kuryesini bıçaklayarak ağır yaralayan ve altın dolu bavulu gasbeden 4 şüpheli, özel ekip tarafından yakalandı. Tutuklanan şüpheliler ile birlikte piyasa değeri 192 bin 500 TL olan ziynet eşyasının bulunduğu bavul da ele geçirildi.
10 Temmuz 2019'da meydana gelen olayda Mersin'den Van'a kuyumcuların verdiği siparişleri getirip, dağıtan M.M., İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Demet Sokak'ta kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar bıçaklayarak ağır yaraladıkları kuryenin taşıdığı altın dolu bavulu alıp, kaçtı.
Başlatılan soruşturmada Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet ve gasp büro amirliğinde görevli polislerden özel ekip kuruldu. Olay yerinin bulunduğu 10 kilometrelik alanda bulunan 90 güvenlik kamerasını 120 saatte inceleyen özel ekip, görgü tanıklarının bilgisine de başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin B.G., E.G., E.K. ve S.Ü. olduğu tespit ediildi. Gaspçılar, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte piyasa değeri 192 bin 500 TL olan ziynet eşyasının bulunduğu bavul da ele geçirildi.
Kuyumcu kuryesini uzun süre takip ettiklerini daha sonra da gasp ettiklerini itiraf eden 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kurye M.M. ise halen yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

- Van
İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:07 Kaynak: DHA
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