Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı - Son Dakika
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Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı

09.05.2022 14:53

Van'da pandemi nedeniyle ertelenen düğün ve nişan törenleri, havaların ısınmaya başlamasıyla kuyumcularda iş yoğunluğunu artırdı.

Van'da pandemi nedeniyle ertelenen düğün ve nişan törenleri, havaların ısınmaya başlamasıyla kuyumcularda iş yoğunluğunu artırdı.

Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, yaptığı açıklamada, pandemiden dolayı bir kısmı ertelenen nişan ve düğün törenlerinin hazırlıklarına başlanıldığını söyledi.

Vatandaşların bir kısmının artan altın fiyatları nedeniyle düşük gramlı ziynet eşyalarını tercih ettiğini ifade eden Yıldırımoğlu, "Altın, yöremizde düğün ve nişanlarda bulundurulması gereken örf ve adetlerimizdendir. Fiyatlar yüksek ancak herkes kendi bütçesine göre alım gerçekleştiriyor. Düğün sezonu başlayınca kuyumcularda bir hareketlilik oldu" dedi.

Kuyumcu Akif Sönmez de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasının kendileri açısından iyi olduğunu belirterek, "Söz, nişan ve düğünler ocak ayına kadar devam edecek. Gelenler tek taşla başlıyorlar. Sonrasında bilezikler, Hint setleriyle devam ediyor." diye konuştu.

Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı
Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı
Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı
Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı - Son Dakika


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