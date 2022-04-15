Van'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

15.04.2022 17:26
Van'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

Çaldıran ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan iki kişi yakalandı.

Çaldıran ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan iki kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumculara sahte altın satanlara yönelik çalışma başlattı. Çaldıran ilçesinde bir kuyumcuya sahte bileklik satmaya çalışan iki kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve araç aramalarında sahte altın bileklik ve 13 bin 205 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Zanlıların aynı yöntemle 5 ilde kuyumculara sahte altın sattığı tespit edildi.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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