Van'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Van'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
6 saat önce
Van'ın Özalp ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Sarıköy mahallesinde bir köpek, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Vatandaşlar, duyarlı davranışlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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