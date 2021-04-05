Van'da kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Van'da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi'nde koyunlarını otlatan Yılmaz Çetin, bir koyununun boş su kuyusuna düştüğünü görünce durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekip, koyunun kuyudan çıkarılması için çalışma başlattı.

Sarkıttıkları iple kuyuya inen görevliler, güçlükle çıkardıkları koyunu sahibine teslim etti.

Çetin de duyarlılıklarından dolayı AFAD ekibine teşekkür etti.