Van'da Lapa Lapa Kar Yağışı
2 saat önce
VAN, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.
VAN, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.
Sıcak ve güneşli günlerin yaşandığı Van
kent merkezinde, öğle saatlerine doğru aniden bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kar
yağışı nedeniyle 32 yerleşim biriminin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. - Van
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:50 Kaynak: DHA
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