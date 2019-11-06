Van'da lösemili çocukların yüzü müzikle güldü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemili çocuklar için müzik dinletisi sunuldu.



Hematoloji servisinde tedavi gören çocuklara moral vermek isteyen hastane personelleri, bağlama çalıp şarkılar söyleyerek hastaların güzel bir gün geçirmesini sağladı.



Müzik eşliğinde halay çeken çocuklar da eğlenceli anlar yaşadı.

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Çocuk Hemotoloji, Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Karaman, etkinlik sayesinde hastaların eğlenceli bir gün yaşadığını söyledi.

Etkinliğin hem lösemi çocuklar hem de hasta yakınları için moral olduğunu belirten Karaman, şunları kaydetti:



"Bu çocuklarımız şu an çok zor bir süreçten geçiyor. Servisimizde tedavisi devam eden çocuklar için bu tarz etkinlikleri sürekli yapıyoruz. Hastane personelimizin müzik dinletisiyle bir nebze de olsa çocukları mutlu etmek istedik."