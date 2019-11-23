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Van'da LPG yüklü tanker devrildi

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde, LPG yüklü tanker devrildi.

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Van'ın Erciş ilçesinde, LPG yüklü tanker devrildi.

Van-Erciş kara yolunda, Faruk Canyaşar idaresindeki 61 K 5823 plakalı tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, olası bir patlamaya karşı güvenlik önlemi alarak yolu tek taraflı trafiğe kapattı.

Belediye itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

Sürücü Canyaşar, yaptığı açıklamada, direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın devrildiğini belirterek, "Şu anda arabamızda herhangi bir patlama ya da yanma olasılığı yok. Ben de iyiyim, çok şükür. İzmit'ten Hakkari'ye doğru gidiyordum." dedi.

Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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