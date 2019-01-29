Son Dakika Haberleri: Van'da, Mağarada PKK'nın Eyp Düzeneği Ele Geçirildi

Van'da, Mağarada PKK'nın Eyp Düzeneği Ele Geçirildi

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarmanın terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda tespit edilen mağarada, el yapımı patlayıcı, tıbbi malzeme ve gıda malzemeleri ele geç geçirildi.

Van'da, Mağarada PKK'nın Eyp Düzeneği Ele Geçirildi, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarmanın terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda tespit edilen mağarada, el yapımı patlayıcı, tıbbi malzeme ve gıda malzemeleri ele geç geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik Çatak ilçesine bağlı Körüklü Mahallesi kırsal alanına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'lılarına kullanıldığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 fünye, 15 metre kablo, 1 çift ayakkabı, 1 güç kaynağı, 16 pil, 1 şemsiye, 1 alüminyum folyo, bol miktarda muhtelif tıbbi malzeme ile son kullanma tarihi henüz geçmemiş gıda malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:23 Kaynak: DHA

Çatak, Van, PKK, 3. Sayfa
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